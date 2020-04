Co tak ćwierka we Wrocławiu? Zobaczcie ptaki mieszkające w naszym mieście [GALERIA ZDJĘĆ]

zobacz galerię (10 zdjęć) Jest dziuplakiem, chętnie zasiedlającym dziuple po dzięciołach, jak również sztuczne skrzynki lęgowe. W miastach występuje od dawna. Najczęściej spotkamy go w parkach, sadach, ogrodach, skwerach i alejach drzew. Samce w swoją piosenkę bardzo często wplatają głosy innych ptaków, jak np. czajki, wilgi czy przepiórki. Rodzice obecnie intensywnie karmią swoje potomstwo. Zobacz więcej na kolejnym slajdzie ---> pixabay.com zobacz galerię (10 zdjęć)

We Wrocławiu występuje obecnie ponad 200 gatunków ptaków! Co ciekawe, pomieszkują u nas ptaki kojarzące się z klimatem tropikalnym. Jakie mają zwyczaje, gdzie je można spotkać? Wyjaśnia ornitolog, prof. Cezary Mitrus z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeczytajcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.