Co dalej z budową szkoły w Lipie Piotrowskiej? Przeczytaj!

Od dwóch lat miasto zabiegało o pozyskanie gruntów pod tę inwestycję od Skarbu Państwa, a dokładniej od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Po formalnym przekazaniu gminie Wrocław kilkuhektarowej działki mogą ruszyć przygotowania do budowy zespołu, bliźniaczo podobnego – jak zapowiedział Jacek Sutryk – do powstającego na Jagodnie.

Zespół w Lipie Piotrowskiej pomieści 1000 uczniów i 200 przedszkolaków, którzy będą mieli do dyspozycji 44 sale dydaktyczne, 3 świetlice, 2 sale gimnastyczne do zajęć rehabilitacyjnych i jednej dużej – o powierzchni 800 mkw - sali do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Do tego pomieszczenia administracyjne, kuchnia i jadalnie. Na terenie zespołu ma też powstać 2,5-hektarowy teren z wielofunkcyjnymi placami, boiskami, skoczniami, bieżniami, placami zabaw, a także parkingiem na ponad 50 pojazdów.

Inwestycja – jak oszacowano – ma kosztować około 70 milionów złotych. Zespół ma być gotowy najwcześniej w 2024 roku.