Co dalej z 500 plus? Co się zmieni od 1 lipca 2020 [ZASADY, PRZEPISY]

500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Czy od 1 lipca pobierających 500 plus czekają zmiany? Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

W związku z niepewną sytuacją i kryzysem gospodarczym związanym z pandemią koronawirusa pojawiają się pytania i spekulacje, co dalej z programem 500 plus. Świadczeniobiorcy nie muszą się martwić, ważne zmiany wchodzą w życie już 1 lipca 2020, a świadczenie, jak zapewniają przedstawiciele rządu, jest niezagrożone. Co to oznacza? świadczenie 500 plus przyznawane od lipca 2019 obejmuje okres dwóch lat,

rodziny, które wnioskowały o świadczenie w zeszłym roku nie muszą już zajmować się żadnymi dodatkowymi formalnościami,

500 plus będzie trafiało na wskazane konto do maja 2021 r. Tym samym, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 roku, beneficjenci programu 500 plus nie muszą co roku składać wniosku o świadczenie. Nowy termin rozliczeniowy 500 plus od 2021 roku będzie rozpoczynał się 1 czerwca. Co ma na celu ta zmiana? ułatwienie pracy gminnym ośrodkom pomocy społecznej,

wszystkie świadczenia socjalne będą rozliczane w tym samym okresie. Jak do tej pory program Rodzina 500 plus spotkało kilka zmian, jak m.in.: program został rozszerzony i przysługuje na każde dziecko, a wcześniej jedynie na drugie i kolejne,

zniesione zostało kryterium dochodowe. 500 plus niezagrożone. Wsparcie dla rodzin będzie dalej wypłacane 500 plus to świadczenie, które jest sztandarowym punktem Prawa i Sprawiedliwości. Jak wielokrotnie zapewniała minister Jadwiga Emilewicz, 500 plus pozostaje niezagrożone i będzie wypłacane, jak dotychczas. Nie jest jednak planowana waloryzacja 500 plus. Jak powiedziała minister rodziny Marlena Maląg, od początku działania 500 plus trafiło do 6,5 milionów dzieci w łącznej kwocie ponad 100 miliardów złotych. Ukraińcy rezygnują z pracy w Polsce. Wideo