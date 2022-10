Cmentarze we Wrocławiu. To nie tylko ten Osobowicki i Grabiszyński. Sprawdź! Nadia Szagdaj

We Wrocławiu najbardziej znanymi cmentarzami są Osobowicki i Grabiszyński. Ale w naszym mieście jest ich przecież o wiele więcej. Przeczytaj o pozostałych i sprawdź o ilu z nich wiesz.

Druga część października to dla wielu przygotowania do Uroczystości Wszystkich Świętych. Miliony zniczy znów rozświetlą nekropolie w cały, kraju. We Wrocławiu najbardziej znanymi cmentarzami są Osobowicki i Grabiszyński. Ale w naszym mieście jest ich przecież o wiele więcej. Kliknij w zdjęcie, przeczytaj o nich i sprawdź o ilu wiesz!