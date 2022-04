City Park pod wrocławskim lotniskiem będzie większy. Po świętach początek budowy drugiego etapu [WIZUALIZACJE]

City Park przy ulicy Granicznej 186 to para budynków z biurami i magazynami o łącznej powierzchni 15 000 mkw. Na takim obszarze zmieściłyby się dwa boiska piłkarskie. Inwestor uruchomił budynki w drugiej połowie 2021 roku. Biura i magazyny zostały wynajęte na etapie budowy. Obecnie w City Park pracuje 15 firm, w większości produkcyjnych np. producent części motoryzacyjnych, wytwórca kriokomór, dostawca owoców i agencja reklamy.

Tego rodzaju hale, łączące magazyny i biura, to nowość we Wrocławiu. — Jesteśmy pierwszym deweloperem, który dostarczył powierzchnie typu Small-Business-Units na terenie Wrocławia — twierdzi Jędrzej Dużyński, prezes zarządu spółki Ideal Idea Formad. — Dopóki nie rozpoczęliśmy budowy, nie wiedzieliśmy do końca, czy na takie moduły jest rynek. W tym momencie mamy więcej zapytań niż dostępnych powierzchni. To pokazuje potencjał, jaki drzemie we Wrocławiu, oraz że jest absolutnie dojrzałym miastem do tego typu projektów — dostrzega.