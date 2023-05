Brudna kampania w Szczawnie-Zdroju. Wyborczą w kandydata Janusz Życzkowski

Przeciwnicy jednego z kandydatów posuwają się do chwytów poniżej pasa. Niszczą materiały wyborcze i publikują oczerniające przeciwnika treści. screen Facebook

Do wyborów parlamentarnych niespełna pół roku. Okres poprzedzający głosowanie zwykle jest gorący i przynosi wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Przedsmak tego co może się dziać w czasie kampanii poczuli właśnie mieszkańcy Szczawna-Zdroju. W niedzielę odbędą się tam wybory uzupełniające do rady gminy. Przeciwnicy jednego z kandydatów posuwają się do chwytów poniżej pasa. Niszczą materiały wyborcze i publikują oczerniające przeciwnika treści.