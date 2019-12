BMW uderzyło w drzewo. 6 osób rannych, w tym 4 dzieci [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 22. BMW wypadło z jezdni, a następnie uderzyło w przydrożne drzewo. Poszkodowanych zostało sześć osób – dwoje dorosłych w wieku 30 i 33 lata oraz czwórka dzieci (dwoje w wieku 3 lat oraz 10 i 15 lat). Wszyscy trafili do szpitali w Głogowie, Lubinie i Legnicy. Stan jednej osoby jest poważny.

W czasie działania służb droga była zablokowana. Na miejscu interweniowało osiem zastępów straży pożarnej, pięć karetek pogotowia oraz policja.