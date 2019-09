Będzie urlop dla... innych członków rodziny. Zobacz, jakie zmiany zaszły w prawie pracy od września

Zmiany w prawie pracy 2019. Dodatek stażowy - zmiana zasad

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy nie będzie wliczał się do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy przysługuje za osiągnięcie ustalonego okresu zatrudnienia bez względu na to, jak nazywa go pracodawca. Przeważnie otrzymują go pracownicy jednostek budżetowych, np. nauczyciele, pracownicy sądów i prokuratur. Ponieważ dotychczas dodatek za staż pracy był wliczany do wynagrodzenia za pracę, osoby o najniższych zarobkach i wieloletnim stażem pracy mogły zarabiać na rękę tyle samo, co pracownicy bez doświadczenia. Nowe przepisy to zmienią.

Zmiany w prawie pracy 2019. Zarobki pracowników młodocianych

Po zmianach wynagrodzenie pracownika młodocianego w trakcie nauki zawodu wyniesie: