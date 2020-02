Będzie nowa elektrociepłownia. Dostarczy ciepło do Siechnic i Wrocławia (SZCZEGÓŁY)

Ciepło z nowego źródła popłynie do mieszkańców gminy Siechnice i południowo-wschodniego Wrocławia. Umowę w tej sprawie podpisały władze Kogeneracji i Fortum. Nowa ciepłownia ma osiągnąć pełną moc w 2023 r.

Mieszkańcy Siechnic, Świętej Katarzyny i południowo-wschodniej części Wrocławia zostaną podłączeni do nowej elektrociepłowni, która będzie uruchomiona w Siechnicach. Dotychczas dostarczane do ich mieszkań ciepło powstawało w elektrociepłowni węglowej. Nowa ma być niskoemisyjna: paliwem, z którego powstanie ciepło, będzie gaz. Umowę o podłączeniu do nowej instalacji podpisali 20 lutego przedstawiciele władz Kogeneracji, która ogrzewa mieszkańców Siechnic i Świętej Katarzyny oraz Fortum, dostarczającego ciepło do mieszkań we Wrocławiu.