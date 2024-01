Awaria systemu we Wrocławiu i drzewo na torach na trasie do Szklarskiej Poręby. W ruchu kolejowym są dzisiaj (24.01) duże utrudnienia Alina Gierak

Dzisiaj (24.01) podróżujący koleją na Dolnym Śląsku nie będą mieli łatwego życia. Z powodu uszkodzenia systemu na stacji Wrocław Grabiszyn większość pociągów nie może wyruszyć lub kontynuować jazdy. Dotyczy to także pociągów do Jeleniej Góry. Na dodatek na tory na trasie do Szklarskiej Poręby spadło drzewo i pociągi nie kursują.