Aquapark Wrocław znów otwarty od soboty (6 czerwca). Ale bilety będą droższe [CENNIK]

Po prawie trzech miesiącach przerwy, wrocławianie znów skorzystają z basenów i saun. Narzucone zostały jednak limity osób przebywających w tym samym czasie w danej strefie - do 150. Dodatkowo, spółka musi zapewnić środki dezynfekcji. W związku z tym, klienci aquaparku muszą przygotować się na kilka zmian.

Nie wszystkie bilety dostępne

Po pierwsze z oferty zniknęły bilety trzygodzinne oraz całodniowe. Kupić będzie można tylko i wyłącznie dwugodzinne wejściówki z dodatkowym czasem 30 minut na przebranie się. Dotyczy to także posiadaczy kart Multisport Plus i OK System. Wcześniej mogli oni dopłacić do trzeciej godziny.

Drożej niż przed pandemią

Nowe ceny biletów dwugodzinnych: