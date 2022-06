Altana, która spłonęła w parku Południowym we Wrocławiu jest już odbudowana. Tak wygląda teraz [ZDJĘCIA]

Jak informuje ZZM, ze względu na przyszłe bezpieczeństwo altana, jest ona mocniej wyeksponowana. Dzięki temu ma być lepiej widoczna i pod większą kontrolą, także mieszkańców. Wśród wrocławian pojawiły się pytania, czy w środku będą znajdować się ławki.

- Ławeczek w parku jest dużo. Altana to zabytkowy punkt widokowy. Zapraszamy by ją obejrzeć, by podziwiać widok z jej wnętrza, warto zrobić zdjęcia. Ławeczki do tego są niepotrzebne, a wręcz ktoś może zająć to miejsce, z którego korzystać powinni wszyscy - dodaje Marek Szempliński.