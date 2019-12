Aleja Dębowa. Nowe osiedle mieszkaniowe na Borku [WIZUALIZACJE]

Na działce z zabudową wielorodzinną znajdzie się łącznie 7 budynków mieszkalnych oraz podziemny parking z miejscami postojowymi zarówno dla domów jak i mieszkań, dzięki któremu samochody nie przysłonią mieszkańcom okolicznych widoków. Domy powstają w głębi działki przy alei Dębowej 19. Każdy z domów posiadał będzie prywatny ogród o powierzchni od 54 do 109 mkw., do którego można wyjść prosto z salonu.

W sąsiedztwie parku Południowego i Skowroniego, w otoczeniu jednych z najstarszych dębów w mieście (nazwa ulicy i inwestycji nie jest przypadkowa), powstanie 30 mieszkań oraz 11 willi miejskich. Mają być ukryte przed zgiełkiem miasta pośród zieleni. 11 domów będzie miało powierzchnię od 143 do 197 m. kw. Natomiast w budynkach wielorodzinnych znajdą się kawalerki, mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe o powierzchniach od 27 do 76 mkw.

Budowa tego małego osiedla rozpoczęła się w październiku tego roku i ma trwać do stycznia 2021 roku. Generalnym wykonawcą jest firma Spec Bau Polska. Projekt przygotowała Maćków Pracownia Projektowa. Aleja Dębowa 17-19 to czwarta inwestycja francuskiego dewelopera we Wrocławiu.

W TYM MIEJSCU POWSTAJE INWESTYCJA: