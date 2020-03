Akcja policji na Podwalu we Wrocławiu. Kogo złapali? [ZDJĘCIA]

Policja rozbiła szajkę zarabiającą na prostytucji. Działała we Wrocławiu i w poznaniu od lutego 2018 roku. Śledczy nie ujawniają bliższych szczegółów sprawy. Wiadomo tylko, że z 11 osób, zatrzymanych we wtorek, 5 trafiło trafiło do aresztu.

Ujawniona szajka to już druga grupa sutenerów, zlikwidowana we Wrocławiu przez poznańską policję. Na początku grudnia 2017 roku policjanci z Poznania – wspierani przez antyterrorystów – wkroczyli do trzydziestu miejsc w całej Polsce, w tym kilku we Wrocławiu. Przeszukiwane były lokale m. in. przy ul. Glinianej i Manganowej. Potem ujawniono,ze zlikwidowana została „seksualna korporacja” z centralą we Wrocławiu. Zatrzymano wówczas znanego wrocławskiego gangstera o pseudonimie „Niedźwiedź”. Niedawno w tej sprawie do sądu trafił akt oskarżenia. Objął dziesięć osób w tym wspomnianego „Niedźwiedzia” i rzekomą szefową grupy Anastazję S.