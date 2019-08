Action Wrocław - zobacz jak wygląda nowy sklep w Arkadach Wrocławskich [ZDJĘCIA]

Wrocławski sklep zatrudnia ok. 15 osób i ma ok. 1100 m2 powierzchni; dla klientów dostępne są miejsca parkingowe. Action we Wrocławiu można odwiedzać od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 21:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

– Widzimy, że nasza koncepcja jest bardzo dobrze przyjmowana w Polsce i bardzo nas to cieszy. Action stawia na produkty dobrej jakości w najniższych możliwych cenach i szeroki, ciągle zmieniający się asortyment, który zaskakuje każdego tygodnia. W naszych sklepach nigdy nie jest nudno i klienci to doceniają – wyjaśnia Monique Groeneveld, dyrektor generalny Action Polska. – Właśnie dlatego możemy rosnąć tak szybko i pewnie patrzeć na naszą dalszą ekspansję w kolejnym roku. Decydując się na Wrocław wybraliśmy świetną lokalizację, zapewniającą wygodne zakupy i łatwy dostęp dla naszych klientów.