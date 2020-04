900 dzieci urodziło się we Wrocławiu od początku epidemii. Jak załatwić zasiłek macierzyński?

123rf

Od 16 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan epidemii, we Wrocławiu urodziło się 900 dzieci - poinformował dziś w swoim codziennym wystąpieniu na żywo Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. A my podpowiadamy wszystkim świeżo upieczonym rodzicom, jak w tym trudnym czasie, uzyskać dokumenty z USC potrzebne do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Przeczytajcie poniżej.