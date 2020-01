8 tys. zł za miejsce na grób murowany, ponad 3 tys. zł na urnę. Nowe stawki na cmentarzach we Wrocławiu [CENNIK]

Poprzednie stawki obowiązywały na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu od stycznia 2017 roku.

- Przez ten czas wzrosła płaca minimalna, więc zwiększyły się koszty, jakie musimy ponosić. Wszystkie usługi kupujemy, musimy płacić wykonawcom. Do naszych obowiązków należy między innymi wywożenie odpadów, których odwiedzający produkują bardzo dużo, pielęgnacja terenu i starego drzewostanu, a także zapewnienie ochrony. Mieszkańcy oczekują, że cmentarze będą wyglądały coraz ładniej, a to niestety wiąże się z kosztami - przekonuje Zofia Kluszycka, dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Wraz z wejściem w życie nowego cennika, zlikwidowana zostanie możliwość wnoszenia opłat na 10 lat. Zmiana wynika z prawa krajowego, któremu lokalne cmentarze komunalne muszą się podporządkować.

Nowe ceny obowiązujące od lutego 2020:

STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO PIERWSZEGO POCHÓWKU

1. Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urn – na okres 20 lat wynosi: