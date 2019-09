40 ulic bez prądu we Wrocławiu. Kiedy usuną awarię?

Oto miejsca i godziny, gdzie trzeba się liczyć z wyłączeniami prądu:

Do godz. 16

Wrocław Śródmieście: Abramowskiego od 33 do 73 i od 30 do 74, Cybulskiego 12.

Wrocław Psie Pole: Kiełczowska 97, Bora-Komorowskiego od 85 do 89 nieparzyste, Okulickiego od 1 do 39 i od 2 do 50, Motykówny 1 i 2, Zatorska od 1 do 11 i od 2 do 14, Okrętowa, Księżycowa, Stoczniowa od 1 do 39 i od 2 do 14, Marynarska, Admiralska, Niepodległości, Odrodzenia Polski 1, Gorlicka od 1 do 21 i od 10 do 26, Zielna 40, Machnicka, Czajkowskiego od 28a do 38a parzyste, Przesmyckiego od 25 do 35 i od 26 do 36.

Wrocław Fabryczna: Avicenny od 9 do 19, 37 i od 16 do 20 oraz dz.10/13 i dz.3/5.