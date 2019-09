Zupa z suszonych grzybów. Jak ją przygotować [PRZEPIS]

Żeby zabrać się za przyrządzanie zupy z suszonych grzybów, najpierw powinniśmy takowe posiadać. Suszone grzyby można oczywiście kupić. Dostaniemy je na targowiskach i bazarach, czasami także w hipermarketach

Zupa z suszonych grzybów

Za przygotowanie zupy z suszonych grzybów musimy zabrać się dzień wcześniej, niż planujemy ją podać. Jeśli spodziewamy się gości w sobotę i chcemy zaserwować im właśnie to danie, powinniśmy procedurę przygotowania grzybów rozpocząć już w piątek. Oto przepis:

Składniki:

- suszone grzyby

- włoszczyzna

- cebula

- oliwa z oliwek

- masło

- śmietana

- pieprz, sól

- makaron

1. Suszone grzyby należy zalać zimną wodą i namoczyć. Grzyby powinny nabierać wody przez całą dobę, ponieważ w procesie suszenia, to właśnie woda z nich była odpompowywana. Po upływie 24 godzin, grzyby należy odcedzić, a następnie posiekać w paski.

2. Obieramy cebulę oraz włoszczyznę, a następnie siekamy warzywa w paski, a włoszczyznę w kostkę

3. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek oraz masło. Dodajemy warzywa i smażymy przez kilka minut. Przekładamy do dużego garnka. Na tej samej patelni przesmażamy grzyby. Następne dodajemy je do warzyw. Całość należy zalać wodą (ok. 2 litrów) i doprawić (pieprz, liście laurowe, bazylia). Całość na wolnym ogniu należy gotować przez ok. 60 minut.

4. W międzyczasie przygotowujemy makaron zgodnie z przepisem na opakowaniu.

5. Pod koniec gotowania do zupy dolewamy śmietankę. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Całość dania podajemy z makaronem.