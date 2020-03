Zostańcie w domu, a znani pisarze poczytają wam swoje książki (SZCZEGÓŁY AKCJI)

Drodzy Czytelnicy, zwracamy się do Was, ponieważ w warunkach kwarantanny bardzo nam Was brakuje, a niewykluczone, że odwzajemniacie tę tęsknotę. Imprezy kulturalne, w tym spotkania autorskie , zostały odwołane i wszyscy staramy się siedzieć w domu, więc pomyśleliśmy, że spotkamy się z Wami zdalnie.

Poniedziałek – Zygmunt Miłoszewski

facebook.com/Zygmunt.Miloszewski

Nową książkę skończyłem tydzień temu, premiera w czerwcu, ale superhiperprzedpremierowo pierwszy rozdział wydukam dla Was online. Thriller częściowo medyczny, więc na czasie.

Wtorek – Magdalena Grzebałkowska

facebook.com/magda.grzebalkowska

Żywot reportażu jest krótki. Dziś w gazecie, jutro ślad po nim ginie. Jestem reporterką od dwudziestu czterech lat i sama już nie wiem ile tekstów napisałam. A gdyby tak wrócić do któregoś? Tylko na chwilę, jednorazowo, w tym dziwnym czasie przywrócić pamięć dawnej historii? Wygrzebię coś dla Was w archiwach, wpadnijcie do mnie we wtorek na strych, to Wam przeczytam.

Środa – Jacek Dehnel

facebook.com/jacek.dehnel

Jak epidemia - to koniecznie w Polsce. Czytam fragmenty "Ale z naszymi umarłymi", powieści o tajemniczym wirusie narodowej zombifikacji.