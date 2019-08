Zobacz unikatowe mapy Wrocławia. Jak miasto zmieniało się przez stulecia? Bardzo dużo zdjęć

Plan Weinerów z 1562 roku Pierwszą mapę Wrocławia namalowano na płótnie, jak obraz. Późniejsze wykonywano w różnych technikach graficznych. Były to między innymi drzeworyty, miedzioryty, akwaforty - dzięki temu plany stały się bardziej powszechne: można było robić ich kilkadziesiąt i więcej odbitek. - Plan i mapa, podobnie jak książka, w dawnych wiekach należały do obiektów luksusowych i mogli sobie na nie pozwolić tylko zamożni obywatele. We Wrocławiu posiadały je w swoich zbiorach znane biblioteki kościołów św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety i św. Bernarda oraz bogaci patrycjusze - opowiada Halina Okólska z Muzeum Miejskiego Wrocławia. Dziś mapy dawnego Wrocławia można zobaczyć w naszej galerii zdjęć... Odnajdziecie Państwo na nich znane wam z dzisiejszego Wrocławia miejsca i ulice?

Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska