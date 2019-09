Zobacz, jak kiedyś chodzono po górach. Te archiwalne zdjęcia zachwycają!

Góry od zawsze fascynowały i zachęcały do aktywności fizycznej. Jednego z pierwszych potwierdzonych grupowych wejść na Śnieżkę dokonano 7 sierpnia 1577, gdy znalazła się tam grupa 12 mieszczan z Trutnova. Zapraszamy Was do wehikułu czasu w którym pokażemy Wam, jak kiedyś chodzono po górach, a także... jak wyglądały góry kilka wieków wcześniej. Żeby zobaczyć galerię, kliknij pierwsze zdjęcie i poruszaj się za pomocą strzałek.

