Znaleziono ciało 17-latka z Wrocławia. Zaginął w drodze do sklepu. Rodzina mówi o morderstwie, policja milczy jak zaklęta

W sobotę, 9 września dziadek i matka 17-latka poinformowali o jego śmierci. Według ich relacji, Sebastian miał zostać zamordowany, a ciało było skrępowane i pozostawione na krześle.

- Zwyrodnialcy zabili mi wnuczka Sebastiana Mazurkiewicza, lat 17. Wyszedł z domu 04.09.2023 roku o godzinie 22:00 do pobliskiej Żabki po picie do szkoły. Znaleziono go związanego, nieżywego na terenie Wrocławia. Proszę o informacje dotyczące osób, które z nim przebywały lub go widziały w celu ujęcia sprawców – czytamy we wpisie na Facebooku (zapis oryginalny).