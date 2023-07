Zamek Leśna Skała w Szczytnej na liście Grundmanna. To tutaj hitlerowcy chowali skarby. Można już samemu zobaczyć to miejsce ZDJĘCIA, FILM Adrianna Szurman

Zamek Leśna Skała w Szczytnej w powiecie kłodzkim został udostępniony turystom zaledwie dwa lata temu i natychmiast stał się hitem. W ub. roku zamek na górze Szczytnik odwiedziły tłumy ciekawskich. W tym roku gospodarze dopiero spodziewają się natężenia ruchu. To przez upały, bo większość turystów z ostatnim czasie wybierała wypoczynek nad wodą. A jest co oglądać. Wyobraźnię turystów rozpala choćby fakt, że to tutaj hitlerowcy chowali skarby przechwycone w czasie II wojny światowej...