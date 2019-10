Z impetem uderzył w drzewo. Auto rozerwało się na strzępy [ZDJĘCIA]

Jak policjanci dowiedzieli się o wypadku? Na komisariat zadzwonił inny kierowca, który jadąc przez Zagrodno zauważył na drodze... silnik. i przód samochodu a kilkadziesiąt metrów dalej jego karoserię. Funkcjonariusze błyskawicznie udali się na miejsce. Policjanci wspólnie ze strażakami dokładnie przeszukali okoliczny teren w poszukiwaniu kierowcy lub pasażerów. Nic to nie dało.

Policjanci ustalili właściciela auta. Udali się do miejsca jego zamieszkania po blisko 2 godzinach od zdarzenia. Jego zachowanie świadczyło, że znajduje się on pod wyraźnym działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało ponad 2 promile w jego wydychanym powietrzu. Jak się później okazało, na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na kawałki. 30-latek podróżował sam a wyniku zdarzenia nie odniósł obrażeń i nie była konieczna pomoc medyczna.

- Choć 30-latek może mówić o dużym szczęściu w tak poważnym zdarzeniu, nie ominie go odpowiedzialność karna za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - informuje legnicka policja.