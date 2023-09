Wystawa Zajezdni Wrocław w Trzebnicy o życiu w latach 80. Nie było tak łatwo jak dzisiaj ZDJĘCIA, FILM

Wystawa Zajezdni Wrocław w Trzebnicy to podróż w czasie do lat 80.

Ta fascynująca ekspozycja to podróż w czasie, która przenosi nas na Dolny Śląsk drugiej połowy XX wieku. Odwiedzający mają okazję odkryć tajemnice sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy edukacja w szkołach wyglądała zupełnie inaczej, zakupy w sklepach stanowiły prawdziwe wyzwanie, a podróżowanie słynnym "Ogórkiem" było niezwykłą przygodą.

PRL na Dolnym Śląsku

Podczas zwiedzania tej wystawy, przeniesiemy się do typowego dolnośląskiego miasteczka z czasów PRL. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się, jak wyglądało życie w tamtych czasach, poznać historie Dolnego Śląska oraz zrozumieć radości i wyzwania, przed którymi stawiali się mieszkańcy tego regionu w tamtych latach.

To także doskonała rozrywka dla całych rodzin, a także możliwość lepszego zrozumienia najnowszej historii Dolnego Śląska.