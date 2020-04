Wyśmiewanie kierowców ciężarówek? To rekrutacja humorystyczna - odpowiada MPK

Oto list Czytelnika

Proszę przypomnieć komuś w zarządzie MPK, kto zatwierdził tę reklamę, że gdyby nie kierowcy samochodów ciężarowych to nie miałby co żreć podczas kwarantanny. Publiczne wyśmiewanie się z kierowców samochodów ciężarowych przez miejskie przedsiębiorstwo jest co najmniej niestosowne, a próba znalezienia nowych pracowników w ten sposób jest wyjątkowo słaba. Proszę coś z tym zrobić!

Piotr