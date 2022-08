Wyprzedaż IKEA - to już ostatnie dni niższych cen, zobacz jakie perełki możesz znaleźć we Wrocławiu! Mateusz Różański

Cena na wyprzedaży: 219 zł Cena regularna: 249 zł Opis: Fotel PELLO ma giety kształt, dzięki temu lekko sprężynuje, gdy na nim się siedzi i zapewnia wygodne podparcie pleców i karku. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą gestu, strzałki lub kursora IKEA Zobacz galerię (20 zdjęć)

Wyprzedaż w Ikei to zawsze szansa na zakup wymarzonych mebli lub el. wyposażenia z rabatami sięgającymi nawet 50 proc. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 20 niezwykle popularnych rzeczy, które możecie wciąż kupić w Ikei we Wrocławiu. Są tutaj biurka, łóżka, ale też ręczniki, czy krzesła. Kliknij w zdjęcie i poznaj je wszystkie!