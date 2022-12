Wypadek na A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie ciężarówki. Droga jest częściowo zablokowana! [NOWE ZDJĘCIA]

Około godziny 7:00, między węzłami Wrocław Wschód i Bielany na autostradzie A4 doszło do wypadku dwóch aut: ciężarówki typu "solówka" i zestawu ciężarowego. Kierujący samochodem tzw. solówką wjechał w tył tira przewożącego ręczniki kuchenne i papier higieniczny na 156 kilometrze A4.

Kabina samochodu ciężarowego jest mocno zmiażdżona. Kierowcę trzeba było z niej wycinać. Z racji powagi zdarzenia, został on zabrany do szpitala. Podczas akcji wydobywania go z pojazdu był przytomny ale konieczne są dalsze badania. Obaj kierujący są trzeźwi.

Film z autostrady przesłała do nas Pani Magda: