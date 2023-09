Wypadek Cessny na Dolnym Śląsku. Pilot nie miał doświadczenia, a organizator lotów - certyfikatu. Sprawą zajmie się prokurator Alina Gierak

Koło lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego płynie rzeka Bóbr. Do niej 25 czerwca wpadł mały samolot marki Cessna 182L KM PSP Jelenia Góra Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zajęła się wypadkiem, do którego doszło 25 czerwca 2023 r. we wsi Dąbrowica pod Jelenią Górą. Mały samolot marki Cessna 182L wpadł do rzeki Bóbr. Powiadomiono prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o podejrzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo lotnicze i Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze. Dlaczego samolot wpadł do rzeki?