Wyładowania atmosferyczne nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem! Dziś może grzmieć do wieczora [NA ŻYWO]

Godzina 11.50 - Sporo pogodnego nieba oraz dużo chwil ze słońcem - taką pogodę mamy od rana w czwartek (5 maja) na całym Dolnym Śląsku. Niedługo się to zmieni.

Aktualizacja, godzina 15: Notowane są przelotne opady deszczu o natężeniu od słabego po umiarkowany, a lokalnie także intensywny. W powiecie karkonoskim i okolicach Ślęży zanotowano już wyładowania atmosferyczne. Burza zbliża się do Wrocławia oraz do wschodniej i północnej części województwa. Grzmi już nad Wrocławiem w okolicach Kozanowa.

Czy piękna pogoda, która pojawiła się we Wrocławiu zaraz przed majówką, ma szansę zostać z nami na dłużej? Okazuje się, że w najbliższym tygodniu będzie w miarę ciepło, choć czasem popada. O szczegóły…

Wiatr w ciągu dnia będzie słaby, okresami wzrastający do umiarkowanego, w porywach do 15-30 km/h, a w czasie burz porywy wiatru do 40-55 km/h z kierunków zmiennych.