Wykoleił się pociąg na trasie Legnica - Wrocław

Wrocławianie biegli z pomocą dla chorych dzieci - 5. PKO Bieg Charytatywny (ZDJĘCIA I FILM)

Kilkaset osób stanęło na starcie 5. PKO Biegu Charytatywnego we Wrocławiu. To dzięki nim finansowe wsparcie otrzymają dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zadanie zawodników – przebiec jak najwięcej okrążeń stadionu lekkoatletycznego. - Każde okrążenie to jeden obiad dla...