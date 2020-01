Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Jest wykonawca kolejnego odcinka

Chodzi o fragment wschodniej obwodnicy Wrocławia pomiędzy ul. Grota-Roweckiego i węzłem A4 w Bielanach Wrocławskich (rondo przy Auchan). Do przetargu na zaprojektowanie tego odcinka zgłosiło się aż 8 firm, a jak okazało się pod koniec roku, aż 6 z nich złożyło oferty, które mieściły w budżecie.

Zarząd województwa informuje, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała właśnie ofertę. Zwycięska okazała się kielecka firma Contek-Projekt Andrzej Met, która wyceniła to zadanie na 2,27 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie z planem, dokumentacja projektowa tego odcinka powinna być gotowa w czerwcu 2021 roku. Wówczas będzie można myśleć o budowie drogi. Z obecnego harmonogramu prac wynika, że będzie to ostatni oddany do ruchu fragment wschodniej obwodnicy.

