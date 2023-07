Wschód słońca nad Stawami Milickimi. Obrazy, jak z bajki na zdjęciach i w filmie. Zobaczcie, zakochajcie się i wpadnijcie do Milicza

Stawy Milickie jeden z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska, o wschodzie słońca wyglądają obłędnie

To jedno z wielu miejsc na Dolnym Śląsku, którym zachwyciła się Aleksandra Papierkowska z Wrocławia. Fotografowanie pokochała 30 lat temu. Jej drugą miłością to kwiaty i z tej miłości powstała strona, którą łączy jej życiowe pasje fotografię i florystykę Foto-Flora.

Stawy Milickie przyciągają podróżników jak magnes, wciąż zachwycają też miejscowych

- Fotografia to moja odskocznia od szarej codzienności, od problemów życia codziennego. Kontakt z naturą daje mi dużo energii, a ja od niej uczę się pokory, szacunku i miłości do tego co nas otacza (przyroda, zwierzęta, krajobrazy). Kocham też zwierzęta, jestem wegetarianką od 30 lat, mam kota Skarpetę uroczego czarnego kocurka z białymi łapkami, który pięknie pozuje mi do zdjęć - zdradza nam pani Aleksandra.

Jak dodaje, jest rodowitą wrocławianką, która uwielbia Dolny Śląsk. Zwiedza go z mężem, a zdjęciami pragnie zachęcić także innych do poznania niezwykłych zakątków naszego regionu.

Stawy Milickie są jednym z najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku

Podkreśla także, że Stawy Milickie to jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc jakie mogła fotografować. - Kontakt z naturą prawie 24 godziny na dobę, astrofotografia (spadające Perseidy, udało się jednego złapać ), wschód słońca i przespane 3 godziny w samochodzie, by zrobić te przecudowne zdjęcia. Kocham takie wyzwania, kocham kontakt z przyrodą i mimo zmęczenia byłam razem z mężem mocno podekscytowana tymi przeżyciami. To wszystko zatrzymałam w moich kadrach. Fotografia to moja pasja, to moje życie, to moja miłość.