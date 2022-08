Wrocławskie linie turystyczne. Dzisiaj, 20.08.2022 r. ostatni moment na przejażdżkę zabytkowym autobusem i tramwajem nocą! Remigiusz Biały

Wrocławskie linie turystyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na następnych slajdach przeczytaj o każdym z dostępnych pojazdów i wybierz się w podróż Twoim zdaniem najciekawszym. -----------> fot. M. Pasiewicz / Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

Tego lata turyści i mieszkańcy Wrocławia mieli okazję zwiedzić miasto przejeżdżając się zabytkowym autobusem albo tramwajem. Wrocławskie linie turystyczne to inicjatywa Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego. Kto jeszcze nie skorzystał z tej wyjątkowej oferty to ma okazję, ale to ostatni gwizdek. W galerii zobacz, jakim środkiem lokomocji możesz zwiedzać miasto.