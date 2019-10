Wrocławscy nauczyciele protestowali pod pręgierzem. "MEN do tablicy" [ZDJĘCIA]

Demonstracja odbyła się pod hasłem "MEN do tablicy".

Demonstracja jest sprzeciwem wobec tego, co dzieje się w edukacji. Mamy dość, chcemy strajku włoskiego, tak jak nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego

- mówi Agnieszka Kałczyńska-Durlej, nauczycielka z VIII LO i rzeczniczka Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu.

We wtorek (15 października) ma się rozpocząć strajk włoski w szkołach i przedszkolach. Będzie on polegać na powstrzymywaniu się przez nauczycieli od wszelkich dodatkowych zajęć. Mają się oni ograniczyć do obowiązków, które zapisane są w prawie oświatowym lub statucie szkoły.

Manifest MKS we Wrocławiu:

„Likwidacja gimnazjów, zmiany w podstawach programowych, podwójny rocznik. We wszystkich tych sprawach nie tylko głośno mówiliśmy nie, ale wskazywaliśmy inne, lepsze rozwiązania, w końcu najlepiej znamy polską szkołę. Z czym się spotykaliśmy? Z lekceważeniem przez władzę, pozorowaniem dialogu, uwłaczającymi podwyżkami. To wszystko sprawiło, że zdecydowaliśmy się na strajk. Jednak efekty tego desperackiego kroku nikogo nie satysfakcjonują. Stan na dzisiaj jest taki, że profesja nauczyciela już dawno straciła na prestiżu, coraz częściej mówi się o negatywnej selekcji do zawodu, w dużych miastach dramatycznie brakuje pedagogów. Ci, którzy wciąż pracują często są obciążeni ponad miarę. I właśnie ten stan każe powiedzieć kolejne dość! Nauczyciele mają prawo do uczciwej zapłaty za wykonywaną pracę”.