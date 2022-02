Wrocławscy "Łowcy Głów" w akcji. Złapali groźnego dilera [ZDJĘCIA, FILM] bk

Zatrzymany 29-latek doskonale wiedział, że jest poszukiwany listami gończymi i trafi do więzienia. Od ponad 3 lat często zmieniał miejsca pobytu oraz tożsamość, a także odizolował się od wcześniej znanych mu osób. Nie zaprzestał jednak działalności w narkobiznesie, co podchwycili "Łowcy Głów" z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.