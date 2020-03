Wrocław. Zobacz zdjęcia z wypadku na Armii Krajowej

Przed godziną 17 doszło do bardzo poważnego wypadku przy Armii Krajowej. Młody mężczyzna kierujący busem należącym do firmy kurierskiej na przejściu dla pieszych w okolicach ulicy Bogedaina potrącił mężczyznę. Pieszy w ciężkim stanie został odwieziony do szpitala.

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na jezdni w stronę wiaduktu. Młody mężczyzna został potrącony przez busa. Kierowca, chcąc uniknąć wypadku, wykonał manewr uniku i przejechał przez pas zieleni, przeciął dwa pasy dla przeciwnego kierunku ruchu, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna potrącony przez busa w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Przez kilkadziesiąt minut zamknięta była aleja Armii Krajowej w obu kierunkach. W chwili obecnej zamknięta jest dla ruchu jezdnia od wiaduktu w stronę ulicy Bardzkiej. Policja prowadzi swoje czynności.