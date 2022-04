Wrocław. Zbliża się otwarcie Piwnicy Świdnickiej. Co tam zjemy? Jakie zmiany przeszedł lokal?

Obecnym gospodarzem, od połowy 2021 roku, Piwnicy Świdnickiej jest firma Freeride, która we Wrocławiu prowadzi bar Pinta w budynku Ovo. Pinta to także browar, który przedstawił się we Wrocławiu w 2011 roku piwem Atak Chmielu, pisząc o nim: “pierwsze polskie piwo rzemieślnicze”.

Gospodarz wydaje się pasować do miejsca jak ulał. Zamierza przywrócić tradycję picia piwa w podziemiach ratusza. Najważniejszą częścią nowej Piwnicy Świdnickiej ma być browar z warzelnią. W planach jest produkcja pięciu rodzajów piwa: