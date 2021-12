Wrocław. Tu kiedyś było lotnisko, a teraz są bloki na Gądowie. Zobaczcie zdjęcia r

Dlaczego na wrocławskim Gądowie są ulice: Lotnicza, Szybowcowa, Balonowa? A to dlatego, że w miejscu sypialnianego osiedla Gądów było, do lat 70. XX wieku, lotnisko. Powstało jeszcze w czasach Breslau - już w 1910 roku postawiono przenośny hangar do bazowania sterowców... Zobacz zdjęcia dawnego lotniska z archiwum portalu Fotopolska.eu