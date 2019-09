Wrocław. Tramwaje będą jeździły też w nocy. Skąd ta zmiana?

Do tej pory ostatnie tramwaje kursowały mniej więcej do godz. 23. Teraz będą pojawiały się na przystankach do godz. 00.30.

Na początek dłużej kursować mają tramwaje linii 7, 9, 10, 11 i 31.

- Ta zmiana na razie pilotażowo będzie obowiązywać w weekendy. Te tramwaje będą kursować do godz. 00.30 z częstotliwością co 30 minut. Ma to odciążyć komunikację autobusową, bo wrocławianie, wracając z różnych nocnych imprez, tłoczą się w autobusie, a to ma swoje różne konsekwencje. Ktoś komuś się nie spodoba, ktoś się z kimś pokłóci. Wprowadzenie tej zmiany może więc poprawić także bezpieczeństwo - przekonuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Jeżeli wrocławianie rzeczywiście będą jeździć w godzinach nocnych tramwajami wybranych do pilotażu linii, zmiana zostanie wprowadzona także w pozostałe dni tygodnia, od poniedziałku do czwartku, a lista linii tramwajowych kursujących do godz. 00.30 może się wydłużyć.