Wrocław: Tak wygląda nowy Moderus. Zobacz zdjęcia

Nowy tramwaj, dostarczony przez poznańskie Modertrans, jest w całości niskopodłogowy, klimatyzowany oraz przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Ma długość 32 metrów i będzie mógł zabrać na swój pokład 230 pasażerów. Dodatkowo wyposażony jest w skrętne wózki, co będzie miało wpływ na mniejsze zużycie torowiska. Teraz czekają go obowiązkowe testy homologacyjne, które należy wykonać przed dopuszczeniem tramwaju do ruchu. Jazdy próbne będą odbywać się na wszystkich liniach nocą, bez pasażerów.

Do końca roku do Wrocławia trafi jeszcze 6 takich pojazdów. Do czerwca przyszłego roku we Wrocławiu będą kursować 24 takie tramwaje, a do końca 2023 r. - 46. Wartość zamówienia obejmującego wszystkie 46 tramwajów to 372 miliony złotych.

To nie koniec inwestycji. W ostatnim czasie otwarte zostały oferty w przetargu na kolejne, nawet 40, nowe niskopodłogowe tramwaje. MPK Wrocław w dalszym ciągu je analizuje. Kliknij poniżej, aby przeczytać o szczegółach: