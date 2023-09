Wrocław: Pożar w mieszkaniu w pobliżu pl. Grunwaldzkiego. Strażacy w porę obudzili śpiącą kobietę Jarosław Jakubczak

Pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie, gazowe, energetyczne i ratunkowe zostały wezwane do silnego zadymienia w mieszkaniu na parterze przy ul. Nehringa we Wrocławiu. Strażacy w porę weszli do mieszkania, obudzili śpiącą lokatorkę i ugasili rozprzestrzeniający się pożar. Kobieta trafiła do szpitala.