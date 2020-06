Wrocław. Niecierpliwy kierowca dostał 600 złotych mandatu i 18 punktów karnych. "Bo auto przed nim za wolno jechało..."

Kierowca we Wrocławiu dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, a do tego wyprzedzał inne auto na przejściu dla pieszych, bo jak przyznał policjantom: "ten przede mną jechał za wolno". Tak robić nie wolno! Suma mandatów to 600 złotych, a na dokładkę 18 punktów karnych.

Opisywana sytuacja miała miejsce na osiedlu Kowale. Na ulicy Kowalskiej policjanci zauważyli pojazd, który wykonywał manewr wyprzedzania w miejscu, w którym jest to zabronione. Kierujący osobową toyotą rozpoczął wyprzedzanie tuż przed przejściem dla pieszych, a zakończył je za nim. Przekroczył jednocześnie dopuszczalną prędkość o 41 km/h. 30-latek jechał 81 km/h w miejscu, gdzie prędkość została ograniczona znakami drogowymi do 40 km/h.

Kierujący tłumaczył swoje zachowanie pośpiechem, a także w jego opinii, powolną jazdą pojazdu poruszającego się przed nim.

Nieodpowiedzialna jazda 30-latka, na szczęście nie zakończyła się kolejną tragedią na drodze, a nałożeniem na kierowcę dwóch mandatów karnych w łącznej wysokości 600 złotych. Do jego indywidualnego konta, dopisane zostanie też 18 punktów karnych.