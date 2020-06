Wrocław: Na Sobieskiego samochód wjechał w latarnię [ZDJĘCIA]

Trzech mężczyzn podróżujących samochodem na szczęście nie odniosło obrażeń. Uszkodzona jest latarnia. Trwa oczekiwanie na policję i służby energetyczne.

Aleja Sobieskiego i skrzyżowanie przy Koronie z ulicą Krzywoustego i Brucknera (tam dodatkowo nie działa sygnalizacja świetlna), to dzisiaj szczególnie pechowe i niebezpieczne miejsca we Wrocławiu. Od sobotniego poranka doszło tam już do kilku niebezpiecznych zdarzeń.