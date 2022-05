Wrocław: Na mostach Pomorskich układają już szyny. Remont w połowie [ZDJĘCIA]

Przystanki typu wiedeńskiego we Wrocławiu

Przystanki wiedeńskie stawiane są w miejscach, gdzie do pojazdu wsiada się bezpośrednio z jezdni. Jej fragment podwyższa się do poziomu chodnika, co ułatwia pasażerom wsiadanie, zwłaszcza osobom mniej sprawnym, starszym czy z wózkami dziecięcymi.

Tego typu przystanki są we Wrocławiu na przykład na ulicy Krupniczej, Przyjaźni, Piłsudskiego, Trzebnickiej i Glinianej.

Nazywane są wiedeńskimi, ponieważ pierwszy tego rodzaju przystanek skonstruowano w stolicy Austrii.

