Wrocław. Karaluchy w łazience, pluskwy w pokojach. Oto codzienność w bloku w centrum miasta

Pan Robert mieszkanie w bloku przy ulicy Zaporoskiej 70 kupił ponad rok temu. Niedługo później okazało się, że w klatce od lat co jakiś czas pojawiają się plagi różnego robactwa, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Wielu właścicieli na swój koszt co miesiąc przeprowadza dezynsekcję swoich lokali, ale problem nie mija. Ludzie skarżą się, że nie są w stanie w spokoju zjeść posiłku, czy wziąć prysznica. Obecnie największym problemem są prusaki, które zalęgły się w zsypie lub jednym z mieszkań i stamtąd wychodzą dalej.

Właścicielem części mieszkań w budynku jest gmina, a części prywatne osoby. Zarząd nad wspólnotą sprawuje firma Atena & HJW Sp. z o.o. Mieszkańcy skarżą się, że sprawa była wielokrotnie zgłaszana do zarządcy, ale bez żadnego odzewu. Próbowali szukać pomocy w sanepidzie, ale ten odesłał ich ponownie do zarządcy.

Firma przyznaje, że sprawę zna, ale podkreśla, że robi co w jej mocy, aby problem rozwiązać. - O problemach z robactwem informuje nas zazwyczaj pani sprzątająca, czasami mieszkańcy. Wszystkie te zabiegi wykonywane są we wszystkich wspólnotach w tym budynku, w tym samym czasie: Zaporoskiej 64, 66, 68 i 70 - informuje Jolanta Janasik prezes zarządu spółki Atena&HJW.

Jolanta Janosik podsumowała, że dezynsekcje i deratyzacje w klatce przy ul. Zaporoskiej 70 w 2019 roku były wykonywane 10 razy. Od początku tego roku zabiegi powtarzano już także trzykrotnie.

Jednak aby dezynsekcja mogła być skuteczna, musi zostać ona wykonana w częściach wspólnych (co ma w obowiązku zarządca), ale także we wszystkich mieszkaniach w tym samym czasie. Niestety w przypadku klatki nr 70 przy Zaporoskiej nie jest to robione. Z informacji, jakie otrzymał pan Robert od firmy wykonującej zabieg u niego w mieszkaniu, gniazdo prusaków może się znajdować w zsypie na śmieci. Specjaliści, którzy wykonywali dezynsekcję na zlecenie zarządcy, zauważyli natomiast, że prusaki wychodzą z wnętrza jednego z mieszkań. Jest ono wykupione i należy do prywatnego właściciela.

- Nie wszyscy mieszkańcy dbają o swoje lokale, nie korzystają z usług firm profesjonalnych, albo w ogóle nie wykonują zabiegów, albo wykonują we własnym zakresie, co nie zawsze jest skuteczne - dodaje Jolanta Janosik.