Wrocław. Hala Gwardii przy ul. Krupniczej. Zobacz, co się z nią stanie

Trzy ciosy nożem w samo serce. Tak zginęła we Wrocławiu Miss Polski (KULISY MAKABRYCZNEJ ZBRODNI)

Jarek krzyknął do żony: - On ma nóż! Agnieszka, nie wychodź z auta! Nie posłuchała. Wybiegła z auta, rzuciła się na plecy oprawcy męża, krzycząc: - Zostaw go! Jerzy L. odwrócił się i pięć razy uderzył miss nożem: trzy ciosy trafiły ją w serce i płuca. Agnieszka złapała się za brz...