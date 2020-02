Wrocław. Drogie panie! Możecie wygrać dwa tysiące złotych i zmienić się nie do poznania!

Magnolia Park przygotowała z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet wyjątkowy prezent dla wszystkich mieszkanek Dolnego Śląska. Mają one okazję, aby wziąć udział w konkursie na metamorfozę, w którym nie tylko odmienią swój styl, ale także mogą wygrać nagrody, w tym kartę podarunkową o wartości 2000 zł.

- Metamorfoza z Magnolia Park to nasz tegoroczny pomysł na celebrację Dnia Kobiet we Wrocławiu. Chcemy, aby dzięki naszemu konkursowi, każda z finalistek poczuła się piękna. Pomogą nam w tym oczywiście styliści i wizażyści, który dobiorą odpowiednie fryzury, makijaże oraz doradzą w wyborze stylizacji do metamorfozy. Zapraszamy wszystkie panie – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park.

Do udziału w metamorfozach można się zgłaszać w dniach 18-25 lutego na adres mailowy casting@vip.com.pl. Wystarczy, że kandydatki prześlą swoje zdjęcie i napiszą, dlaczego to właśnie one powinny wygrać konkurs. Do finału jury wybierze 5 pań, które przejdą metamorfozę ze stylistką i wizażystką podczas Dnia Pięknych Kobiet, a także zaprezentują widowni dwie stylizacje – dzienną i koktajlową. Zwyciężczynię wyłoni publiczność. Finalistka, która otrzyma najwięcej głosów, zdobędzie nagrodę główną, czyli kartę podarunkową na zakupy do Magnolia Park o wartości 2000 zł, a cztery pozostałe finalistki - o wartości 500 zł każda. Do wygrania są także weekendowe pobyty w czterogwiazdkowym hotelu SPA w Świeradowie-Zdroju, do tego zestawy kosmetyków, biżuteria, a nawet ekspres do kawy.