Wrocław AOW. W wypadku na łączniku Długołęka dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA]

W czwartek (30 stycznia) przed godziną 14 na drodze łączącej Autostradową Obwodnicę Wrocławia ze starą drogą krajową nr 8 doszło do wypadku. Młody mężczyzna stracił panowanie nad autem, wyleciał z drogi do głębokiego rowu i dachował. Kierowca i pasażerka trafili do szpitala. Na jezdni w stronę Długołęki zablokowany jest jeden pas ruchu.

